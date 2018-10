Morto Donatello Trevisan, ex segretario particolare di Marquis

Valutazione attuale: 0 / 5

E' deceduto nella notte sembra per un malore

AOSTA. Donatello Trevisan, 44 anni, segretario particolare dell'ex presidente della Regione Marquis, è deceduto nella notte. Dipendente di Finaosta, 44 anni, è morto sembra per un malore.

In passato è stato consigliere comunale ad Aosta ed era noto per il suo impegno nella Croce Rossa e nel mondo del volontariato in generale.

Trevisan era indagato nell'inchiesta della procura di Aosta sul ritrovamento dei 25 mila euro nell'ufficio del presidente della giunta.

