Auto si schianta in A5, muore valdostano di 64 anni

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



L'automobilista potrebbe essere stato colto da un malore

AOSTA. Un valdostano di 64 anni è morto in un incidente sull'autostrada A5 Aosta-Torino. Si tratta di Roberto Maino, residente a Sarre.

L'uomo era al volante di una vettura che si è schiantata contro una barriera spartitraffico dopo lo svincolo di Pavone Canavese - Ivrea e ha poi finito la sua corsa in un prato. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Non è escluso che l'automobilista abbia perso il controllo del veicolo a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre il 64enne dall'abitacolo. I tentativi di rianimarlo da parte del 118 sono risultati inutili.

Alla polizia stradale di Torino il compito di ricostruire la dinamica dei fatti.

M.C.