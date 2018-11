Rissa nello stabilimento Cogne, due operai denunciati

0 0 0 s2smodern

Accusati di minacce e lesioni dai carabinieri di Aosta intervenuti sul posto

AOSTA. Due operai di origine nordafricana di sono stati denunciati a seguito di una violenta lite avvenuta all'interno dello stabilimento della Cogne Acciai Speciali.

I due lavoratori, dipendenti di una ditta esterna di Vercelli, hanno iniziato a discutere e poi a colpirsi a vicenda per motivi ancora non chiari finendo per attirare l'attenzione di altri operai e di un addetto alla sicurezza dello stabilimento, intervenuti per separarli. Nello scontro il più giovane dei due, F.K. di 40 anni, ha riportato ferite giudicate guaribili in dieci giorni mentre M.A., 51 anni, ne avrà per 25 giorni.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Aosta hanno denunciato entrambi per minacce e lesioni.

M.C.