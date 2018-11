Tre pedoni investiti ad Aosta e Donnas

0 0 0 s2smodern

Sono stati tutti portati al pronto soccorso

AOSTA. Tre pedoni sono finiti ieri sera al pronto soccorso di Aosta dopo altrettanti incidenti stradali avvenuti tutti in serata, nell'arco di circa mezz'ora.

Nei primi due, a distanza di una decina di minuti l'uno dall'altro, sono rimasti feriti un diciottenne che attraversava la strada in via Festaz, di fronte a Palazzo regionale, e un quarantasettenne che camminava in piazza della Repubblica. Nel terzo incidente, avvenuto in via Binel a Donnas verso le 18, è rimasta ferita una ventiquattrenne.

Nessuno di loro è in gravi condizioni.

redazione