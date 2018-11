Ancora un passeur arrestato al traforo del Monte Bianco

0 0 0 s2smodern

In manette un cittadino kosovaro regolare in Italia

AOSTA. Ancora un arresto al traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Gli agenti della polizia di frontiera hanno fermat la scorsa notte la vettura guidata da un kosovaro in uscita dal territorio italiano. L'uomo, regolare in Italia, accompagnava due connazionali in possesso del passaporto ma senza visti Schengen o permessi di soggiorno, e quindi irregolari.

La vettura è stata sottoposta a sequestro mentre il guidatore è stato processato ad Aosta per direttissima.

redazione