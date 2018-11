Ruba merce dal supermercato, arrestato a Pollein

0 0 0 s2smodern

Restituita la refurtiva del valore di circa 100 euro

AOSTA. Per rapina impropria un trentottenne rumeno è stato arrestato nella tarda serata di ieri, domenica, in un supermercato di Pollein.

L'uomo, residente nell'Alessandrino, è accusato di aver rubato merce per circa 100 euro dagli scaffali del punto vendita. E' stato scoperto dagli addetti alla sicurezza del supermercato e fermato in attesa dei carabinieri che hanno poi proceduto all'arresto.

La refurtiva è stata restituita. In giornata per l'uomo ci sarà il processo per direttissima.

M.C.