Ennesimo suicidio in Valle d'Aosta: ora è emergenza

Lunedì una donna si è tolta la vita

AOSTA. Questa volta è una donna cinquantenne ad aver deciso di chiudere in modo tragico il suo percorso di vita. E' accaduto ieri lunedì. Viveva in una bella località della nostra regione, ma questa bellezza non ha fatto la differenza per lei.

Per rispetto della persona e della famiglia, non citiamo le generalità della donna e nemmeno cerchiamo motivazioni per questa ennesima tragedia valdostana. Speriamo che chi ha il potere di attivare e migliorare i servizi di prevenzione e di ascolto lo faccia e al più presto. Non è più tollerabile assistere continuamente a questi fatti.

Marco Camilli