Furti nelle case in cui lavorava: condannato a tre anni dal tribunale di Aosta

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



La sua presunta complice andrà a processo a gennaio

AOSTA. Un cittadino albanese di 41 anni, Anton Ndreka, è stato condannato dal gup di Aosta a tre anni di reclusione per furti in appartamento. Era accusato di aver agito insieme alla ex compagna Margherita Ricci per rubare nelle case in cui era chiamato per effettuare dei lavoretti o in cui lei lavorava come badante o collaboratrice domestica.

La polizia indagando è risalita a cinque furti commessi tra il 2014 ed il 2017 in abitazione di Aosta, Nus e Quart.

La sua presunta complice andrà a processo il prossimo 21 gennaio.

M.C.