Capodanno, in Valle d'Aosta nessun ferito per i botti

AOSTA. È trascorsa senza particolari incidenti la notte di Capodanno in Valle d'Aosta. Non risultano persone ferite per l'uso di "botti" e petardi, infatti gli accessi al pronto soccorso per lesioni causate dai piccoli ordigni rumorosi sono stati pari a zero.

Sempre zero è il numero di persone rimaste ferite in incidenti stradali che hanno avuto necessità di rivolgersi al 118.

Tra le 41 persone che hanno fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta tra la mezzanotte e il mattino del 1° gennaio 2019 ci sono invece due soggetti coinvolti in due distinte risse, entrambi dimessi, e cinque per abuso di sostanze alcoliche. Tra loro nessun minorenne, al contrario di quanto accaduto negli anni passati.





Marco Camilli