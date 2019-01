Valutazione attuale: 0 / 5

VALTOURNENCHE. Le forti raffiche di vento che si stanno verificando da alcune ore in Valle d'Aosta hanno provocato anche danni ad un hotel di Cervinia. Si tratta del Petit Palais. Il vento ha divelto una parte del tetto e alcune lamiere sono finite per strada. Non risultano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.







