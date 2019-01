A Verrayes i funerali di Sandro Zizzari, Alpino del coro Monte Cervino

Valutazione attuale: 0 / 5

VERRAYES. Sono in programma oggi alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Verrayes i funerali di Sandro Zizzari, voce del coro della sezione ANA del Monte Cervino. La salma giungerà in chiesa partendo dall'abitazione, in frazione Plan d'Arey.

Tanta la commozione e l'incredulità per l'improvvisa scomparsa del cantore.

"Ora canterà in un altro coro, molto più prestigioso, lasciando il Coro Monte Cervino nel dolore, incapace di farsene una ragione", il commento del past-president del Monte Cervino, Mario Benedetti.

Anche Corrado Ferrari, segretario del coro, lo ricorda: "era un Alpino vero, nel cuore e nell’anima- dice -. Un cuore grande per il “Monte Cervino” e per il Gruppo Alpini di Verrayes, dal quale era stato insignito della qualifica di Amico Aiutante ed era componente del consiglio, anche se, il servizio militare, complice un capriccio del “cervellone” che ai tempi sceglieva le varie destinazioni, lo aveva compiuto come aviere".







