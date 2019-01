Macellaio aggredito a Quart, arrestato un 75enne

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. Un settantacinquenne di Quart , Camillo Lale Demoz, è stato arrestato per il tentato omicidio di Olindo Ferré, l'uomo trovato gravemente ferito lo scorso autunno in un capannone a Quart.

Il gip ne ha ordinato l'arresto su richiesta del pm Eugenia Menichetti.

A carico di Lale Demoz esiste un «grave quadro indiziario», secondo gli inquirenti. Ora si trova ai domiciliari.

Ferré, 68 anni, era stato trovato privo di sensi lo scorso 1° ottobre in un capannone di frazione Seran con gravi traumi al capo. La mattina di quel giorno aveva detto al figlio di voler andare a Quart per trattare l'acquisto di bestiame per la sua macelleria di Pont Suaz, a Charvensod.

Pochi giorni dopo il fatto Lale Demoz era stato sentito in procura insieme ad altre persone. I suoi indumenti e il bastone di una zappa erano stati sequestrati mentre la polizia scientifica sul luogo del reato aveva scoperto alcune tracce ematiche.

Marco Camilli