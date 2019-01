Immigrazione, 4 passeur arrestati nella notte al traforo del Monte Bianco

Valutazione attuale: 5 / 5

COURMAYEUR. Operazione congiunta della polizia contro l'immigrazione clandestina nella notte al Traforo del Monte Bianco. Con la collaborazione del Reparto Mobile di Milano e dell'Esercito, gli agenti hanno arrestato 4 passeur e rintracciato 38 cittadini extracomunitari, tra cui 5 minori, che viaggiavano stipati su due veicoli e una monovolume guidati da un 30enne iracheno, un pakistano di 51 anni e un rumeno di 50.

I tre autisti sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e insieme a loro è finito in manette un quarto uomo, un pakistano di 43 anni, trovato in possesso delle fotocopie dei documenti dei passeggeri e di altra documentazione con annotazioni su trasferimenti di denaro.

Per i 38 stranieri è stato attivato il servizio di Protezione Civile Regionale e il Servizio 118 allo scopo di fornire loro generi di primo conforto e garantire un controllo sanitario. La loro posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Aosta.

M.C.