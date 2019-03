Processo Casinò, chiesta condanna a 5 anni 4 mesi per Frigerio

Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. Una condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione è stata chiesta per l'ex amministratore unico della Casinò Spa Luca Frigerio, a processo ad Aosta per falso in bilancio e truffa.

La richiesta del pm Menichetti tiene già conto della riduzione di un terzo della pena prevista dal rito abbreviato.

Il processo riguarda i 140 milioni di euro di finanziamenti erogati alla casa da gioco di Saint-Vincent tra il 2012 ed il 2015. Per le stesse accuse gli altri sette imputati già comparsi davanti al giudice sono stati tutti assolti "perché il fatto non sussiste". La procura ha già presentato ricorso in appello.

M.C.