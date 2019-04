Principio di incendio in un locale dell'assessorato regionale dell'agricoltura

Valutazione attuale: 0 / 5

SAINT-CHRISTOPHE. Un principio di incendio si è sviluppato oggi in un locale di Saint-Christophe, in località La Maladière, utilizzato dall'assesorato regionale dell'agricoltura. Le fiamme - riferisce la Centrale unica del soccorso - hanno avuto origine in un vano interrato che contiene il gruppo di continuità utilizzato dagli uffici regionali.

I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del mattino. Il fuoco non ha provocato né danni né feriti e nemmeno ha causato lo sprigionarsi di sostanze tossiche. Le rilevazioni ambientali infatti hanno dato esito negativo.

Il principio di incendio sembra abbia avuto origine da un problema elettrico.

Gli uffici sono rimasti chiusi e riapriranno lunedì il 29 aprile.