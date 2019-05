Tre alpinisti francesi soccorsi di notte in Valtournenche

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Tre alpinisti francesi sono stati recuperati nella notte tra sabato e domenica al colle del Breithorn, a 3.800 metri di quota, in Valtournenche. Si erano persi a causa delle condizioni meteo avverse.

Il tre - due uomini e una donna - facevano parte di un gruppo di cinque alpinisti messi in difficoltà dal maltempo sabato sera nella zona tra le Rocce Nere e il Polluce. Due di loro erano già riusciti a raggiungere da soli il Rifugio Guide di Ayas orientandosi grazie al rumore proveniente dai generatori di corrente messi in funzione dal gestore della struttura, mentre gli altri tre sono stati raggiunti via terra e riportati a Cervinia dalle guide del Soccorso Alpino Valdostano e del Sagf.

L'operazione di soccorso ha quindi avuto positivo nonostante le condizioni meteo: scarsissima visibilità e temperature vicine a -15 gradi.





Marco Camilli