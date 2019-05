Accompagna in Francia 4 indiani senza documenti: arrestato

Valutazione attuale: 0 / 5

COURMAYEUR. Un uomo di 45 anni cittadino del Benin è stato arrestato giovedì dalla polizia al Traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'uomo stava per uscire dall'Italia guidando un'autovettura con targa italiana su cui viaggiavano anche quattro cittadini indiani senza i documenti necessari per entrare in Francia né per restare sul territorio italiano.

Il 45enne è stato quindi arrestato in attesa del processo con rito direttissimo.

redazione