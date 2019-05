Automobilista colto da malore soccorso da elicottero in autostrada

Valutazione attuale: 5 / 5

PONT-SAINT-MARTIN. È intervenuto l'elicottero ieri sera sulla A5 per soccorrere un automobilista colpito da malore all'altezza del comune di Pont-Saint-Martin.

L'uomo, un trentottenne residente in Piemonte, si è sentito male intorno alle 19 mentre percorreva l'autostrada. L'elisoccorso lo ha recuperato e trasportato d'urgenza in ospedale per le cure del caso. Il paziente si trova ora ricoverato in osservazione.

redazione