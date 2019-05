Incidente stradale ad Aymavilles, ricoverato un bambino di 2 anni

Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. Tre persone sono state portate al pronto soccorso di Aosta ieri sera a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Aymavilles, nel tratto di strada regionale tra il capoluogo e il bivio per la A5. A scontrarsi due vetture con a bordo un bambino di 2 anni e un uomo di 54 anni di Aymavilles ed un automobilista di 50 anni.

Quest'ultmo è stato dimesso dopo la visita in ospedale. Per l'uomo di 54 anni invece i medici hanno disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione con prognosi di trenta giorni. Il bambino infine è stato ricoverato in Pediatria in osservazione.

M.C.