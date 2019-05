Assenteismo e peculato, arrestato il comandante della Forestale di Etroubles

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il comandante della stazione forestale di Etroubles, Franco Vicquery, ispettore superiore di 57 anni, è finito in manette nell'ambito di un'indagine sull'assenteismo. È sospettato di essersi segnato al lavoro quando in realtà si trovava a casa o svolgeva attività private utilizzando "in moltissimi casi" i veicoli di servizio.

Le accuse sono peculato d'uso per l'impiego privato dei veicoli del Corpo forestale, alterazione di sistema di rilevazione delle presenze riferito alla falsificazione dei cartellini e truffa per il danno alla Regione di circa 1.134 euro relativo alle ore non lavorate nel periodo tra novembre 2018 e marzo 2019.

Secondo il gip Colazingar le indagini hanno "permesso di constatare che il Vicquery si serve dei veicoli in dotazione al Comando forestale come fossero res propria, recandosi con essi casa, parcheggiandoli nel proprio garage durante le ore notturne o lasciandoli in cortile durante il giorno ed addirittura utilizzando il pick-up di servizio al solo fine si trasportarvi il proprio cane".

Vicquery è stato posto agli arresti domicliari per il "pericolo di recidivanza", scrive il gip, e perché "l'indagato, comandante della stazione forestale, rivesta una posizione apicale e quindi ben può alterare l'acquisendo materiale probatorio (come il materiale cartaceo attestante le presenze in ufficio)" oltre a "contattare gli appartenenti al reparto per incidere sulla genuinità delle versioni che saranno rese".

