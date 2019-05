Immigrazione clandestina, 30enne arrestato per favoreggiamento

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un trentenne albanese è stato arrestato venerdì sera dalla polizia di frontiera in servizio al Traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Stava viaggiando verso la Francia con un connazionale che non era in regola con le norme per il soggiorno in Italia.

La vettura su cui viaggiavano è stato sequestrata così come 3.415 euro trovati dagli agenti.

Per l'uomo oggi è previsto il giudizio con rito direttissimo.

