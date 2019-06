Sette interventi in montagna del Soccorso alpino valdostano

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'elicottero del Soccorso Alpino Valdostano è stato impegnato sette volte nella giornata di ieri, domenica, nell'effettuare interventi di soccorso in montagna.

In un caso l'elicottero ha raggiunto i 4.000 metri lungo la via normale al Castore (gruppo del Monte Rosa) per recuperare una persona ferita ad una gamba ed in un altro caso ha aiutato uno scialpinista che ha chiesto soccorso a quota 4.200 metri. Infine un terzo intervento è avvenuto sopra al rifugio Oriondé, a Cervinia, per una caduta su nevaio con grave trauma cranico.

