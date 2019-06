Restano in carcere i due sospettati della rapina al minimarket di Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Rimangono in carcere i due aostani sospettati della rapina avvenuta lo scorso sabato sera in un minimarket di corso Saint Martin de Corléans di Aosta. Così ha deciso il gip Giuseppe Colazingari.

Paolo Formento e David Mex, 32 e 22 anni, sono stati fermati nella notte tra sabato e domenica dalla polizia e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il gip non ha convalidato i fermi disposti nei loro confronti perché non c'era un "concreto pericolo di fuga" e perché entrambi "vivono stabilmente ad Aosta" e non si sono allontanati dal capoluogo dopo la rapina, fruttata circa 150 euro.

Il "colpo" è stato messo a segno da un uomo con il volto coperto armato di una pistola finta e da un complice che lo aspettava all'esterno in sella ad una motocicletta con la targa oscurata da nastro adesivo.

Marco Camilli