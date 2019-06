Aosta, cadavere trovato in uno scantinato

Valutazione attuale: 5 / 5

AOSTA. Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto oggi nello scantinato di una palazzina di via Lexert, al quartiere Cogne di Aosta.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e si trovava in un locale sfitto e chiuso dall'interno. Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri non sembra essere deceduto per morte violenta. Inoltre non si tratterebbe di un inquilino dello stabile.

È stato il forte odore che proveniva dai locali interrati dello stabile a convincere un residente a chiamare i vigili del fuoco, portando così alla scoperta del corpo.

M.C.