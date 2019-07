Turista annegato a Donnas, ok della Procura di Aosta ai funerali

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. La procura di Aosta ha rilasciato il nulla osta ai funerali di Ioan Duma, il trentaseienne deceduto domenica pomeriggio nel torrente Fer, a Donnas.

L'uomo, residente a Torino, si trovava insieme ad alcuni amici e parenti quando è avvenuta la tragedia. Probabilmente dopo essere entrato in acqua è stato trascinato dalla corrente di una cascata e non è riuscito a riemergere, rimanendo ucciso per annegamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino valdostano.

Sette anni fa nello stesso torrente morì un ragazzo milanese che fu trascinato sul fondo da un mulinello d'acqua.

M.C.