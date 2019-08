Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio ad Aosta, in via Parigi, verso le ore 16.40.

L'uomo, di quarantadue anni, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale regionale U. Parini e successivamente ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso degli accertamenti.

M.C.