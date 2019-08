Monte Bianco, un alpinista morto e altri bloccati sulla Cresta del Brouillard

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un alpinista è morto ed altri sono rimasti bloccati da ieri, domenica, sul massiccio del Monte Bianco a quota 4.600 metri circa. Si tratta di due diverse cordate che il Soccorso Alpino Valdostano per ora non è riuscito a raggiungere per via del vento e della scarsa visibilità.

Le richieste di aiuto sono giunte a poca distanza l'una dall'altra. Nel primo caso i soccorsi sono stati contattati dal compagno di cordata di un alpinista che è precipitato in un crepaccio sulla Cresta del Brouillard e, a quanto risulta, è deceduto. Poco dopo un altro gruppo di alpinisti ha chiesto di essere evacuato sempre dalla Cresta del Brouillard spiegando di non essere in grado di proseguire la discesa.

I diversi tentativi di avvicinamento compiuti ieri sono tutti falliti a causa delle condizioni difficili. Questa mattina l'elicottero si rialzerà in volo per provare ad effettuare i recuperi.

