Alpinista italiana muore sul Monte Bianco, grave la guida alpina

COURMAYEUR. Un'alpinista è morta e la guida alpina che la accompagnava è rimasta ferita gravemente in un incidente avvenuto oggi sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. Sul posto è intervenuto il Peloton de haute montagne della Gendarmerie francese.

La vittima - riferisce l'Ansa - sarebbe una italiana la cui identità per ora non è resa nota. Avrebbe circa quarant'anni. In cordata con lei c'era la guida Gianfranco Sappa che sembra sia in condizioni critiche e che è stato portato in ospedale a Ginevra.

L'incidente si è verificato sull'Aiguille de Marbrées.

M.C.