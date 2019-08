Morìa di trote a Brusson, indaga la Forestale

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

BRUSSON. Il Corpo forestale si sta occupando di una morìa di pesci avvenuta nel torrente Messuere, nel comune di Brusson.

Con la messa in secca del corso d'acqua sono morte una sessantina di trote fario. La Forestale sta indagando per individuare le cause e le eventuali responsabilità.

Sul torrente esistono delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico e non è escluso che la moria sia stata provocata da prelievi non autorizzati.

redazione