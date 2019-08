Scarcerazione Sorbara, il 21 agosto udienza al Riesame

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il 21 agosto si svolgerà l'udienza al tribunale del riesame di Torino sulla richiesta di scarcerazione di Marco Sorbara, consigliere regionale sospeso perché indagato nell'inchiesta Geenna sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Valle d'Aosta.

I giudici del Riesame dovranno esprimersi sull'appello contro l'ordinanza del gip del 22 luglio scorso che ha negato l'uscita dal carcere di Sorbara nonostante il parere favorevole del pm ai domiciliari.

Sorbara è in carcere dal 23 gennaio scorso ed è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Nei mesi scorsi ha incassato cinque "no" alle richieste di scarcerazione avanzate dai suoi legali.

M.C.