Coppia uccisa da albero caduto, due indagati dalla Procura di Aosta

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Due persone sono indagate dalla Procura di Aosta per la morte di una coppia di pensionati torinesi uccisi da un albero caduto lungo la strada regionale a Lillianes lo scorso autunno.

L'incidente risale al 1° novembre 2018. Durante il maltempo un grosso castagno cadde sull'automobile di Miriam Curtaz e Giuseppe Rosso, 73 e 74 anni, uccidendoli entrambi.

Le indagini per omicidio colposo riguardano un dirigente della Regione che sarebbe responsabile dei mancati controlli e delle mancate opere contro le infiltrazioni di acqua ed il proprietario del terreno per non aver messo in sicurezza la proprietà che aveva ereditato.

Delle indagini si occupa il Corpo forestale della Valle d'Aosta coordinato dal pm Luca Ceccanti.

redazione