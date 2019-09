Cade mentre è in bici, in ospedale l'ex sindaco di Aosta Giordano

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'ex sindaco di Aosta Bruno Giordano è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo domenica 15 settembre mentre percorreva in bicicletta la strada di Pila.

Giordano è caduto a terra dopo che una ruota è rimasta incastrata in una crepa nell'asfalto e nel cadere al suolo ha riportato alcune contusioni non gravi. Portato al pronto soccorso per le cure del caso, è stato ricoverato in osservazione.

