Cerca di aggredire poliziotti, 38enne finisce arrestato

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Un uomo di 38 anni di origine tunisina è stato arrestato ieri sera con l'accusa di aver aggredito alcuni poliziotti intervenuti per una lite in famiglia.

Secondo quanto riferito dalla Questura una Squadra Volante avevano raggiunto un'abitazione di Aosta dove era stato segnalato un acceso diverbio. All'arrivo degli agenti l'uomo ha reagito in modo violento cercando anche di colpire con una testata uno degli operatori. Per immobilizzarlo uno dei poliziotti ha riportato delle lesioni ad una mano giudicate guaribili in 3 giorni.

Il 38enne è finito in manette per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

redazione