Fallimento società discount, la difesa: "Milo Cannatà non coinvolto" Pubblicato: Lunedì, 23 Settembre 2019 19:27

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. «Milo Cannatà non risulta in alcun modo coinvolto nel procedimento per evasione fiscale cui oggi fanno riferimento gli organi di stampa».

Lo afferma il suo avvocato difensore, Jacques Fosson, a proposito dell'indagine per bancarotta fraudolenta della Guardia di finanza di Aosta seguita al fallimento di alcune società operanti nel settore alimentare.

redazione