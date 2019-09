Incidenti stradali, due giovani ricoverati all'ospedale di Aosta Pubblicato: Lunedì, 30 Settembre 2019 08:34

AOSTA. Un giovane di 24 e uno di 25 sono rimasti feriti in due distinti incidenti stradali avvenuti ieri, domenica, sulle strade della Valle d'Aosta.

Il ventiquattrenne, residente in Valle, ha riportato gravi traumi in un incidente autonomo. È stato trasportato dal'eliambulanza ad Aosta e portato all'ospedale regionale U. Parini dove i medici hanno disposto il ricovero in Rianimazione in prognosi riservata.

L'altro ragazzo, un piemontese, è stato coinvolto nello scontro tra un'automobile e una motocicletta sulla Strada Statale 27 del Gran San Bernardo, all'altezza di Gignod. È stato ricoverato in Ortopedia e ne avrà per quaranta giorni. Due occupanti della vettura sono stati invece visitati al pronto soccorso e dimessi.

