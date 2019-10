Broker aostano è irreperibile, processo per truffa si ferma Pubblicato: Giovedì, 03 Ottobre 2019 14:55

AOSTA. Il giudice monocratico di Aosta Davide Paladino ha deciso di sospendere a tempo indeterminato il processo a carico del broker Valter Vigliecca sospettato di essere fuggito all'estero con 2,3 milioni di euro dei suoi clienti.

L'uomo risulta ancora irreperibile e la rogatoria internazionale per la notifica a Capo Verde degli atti dei due procedimenti per truffa che lo riguardano ha dato esito negativo. Le autorità dell'isola hanno risposto che il broker non si trova nel loro Paese e che anzi potrebbe essere rientrato in Italia. A questo punto il processo relativo al principale filone di indagine è stato fermato.

Lo scorso anno, nel secondo procedimento, la sua ex compagna era stata assolta mentre un quarantottenne era stato condannato a due anni e sei mesi.

