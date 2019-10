Scontro tra Vespa e auto ad Aosta, un ferito Pubblicato: Giovedì, 03 Ottobre 2019 15:40

AOSTA. Uno scooterista è rimasto ferito in uno scontro stradale con un'automobile avvenuto oggi pomeriggio ad Aosta. L'incidente si è verificato intorno alle ore 15 in via Piccolo San Bernardo, all'altezza del passaggio a livello.

Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale dove i medici stanno valutando le sue condizioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e per regolare il traffico.

redazione