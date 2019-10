Rubano un'auto per "farsi un giro ad Aosta", denunciati due torinesi Pubblicato: Martedì, 08 Ottobre 2019 10:36

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Rubano l'automobile di un anziano per andare in giro per la città, ma vengono fermati poco dopo dalla polizia stradale di Aosta. I protagonisti della vicenda sono due ragazzi torinesi di 18 e 19 anni, il primo italiano e l'altro rumeno.

Impossibile per ora dire se avessero tutto pianificato o se abbiano improvvisato. Di sicuro intendevano passare una serata "alternativa" e divertirsi con un po' di droga. Hanno così visto un'automobile parcheggiata normalmente in strada, che in seguito è risultata essere di proprietà di un aostano di 78 anni, l'hanno rubata e si sono messi a girare per la città portando con loro dello stupefacente. Il tutto è durato una quindicina di minuti, fino a quando sono stati fermati dalla polizia stradale nei classici controlli notturni contro la guida sotto l'effetto di droghe e alcolici. Il conducente ha provato a fuggire ma è stato subito raggiunto dagli agenti e sottoposto ai controlli di rito.

La polstrada ha velocemente scoperto che il guidatore, il diciannovenne rumeno, non ha mai conseguito la patente di guida e ha precedenti specifici per possesso di droga. È stato multato per 5.000 Euro e denunciato, insieme al suo amico, per furto. L'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

C.R.