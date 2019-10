Schianto con parapendio, Procura Aosta indaga per omicidio colposo Pubblicato: Venerdì, 18 Ottobre 2019 16:21

AOSTA. La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sull'incidente con parapendio in cui è morto Andrea Susanna, vigile del fuoco di 46 anni, precipitato lo scorso lunedì nella zona del colle del Piccolo San Bernardo.

Al momento non risultano esserci indagati.

Dai primi accertamenti sembra che il parapendio di Susanna sia entrato in stallo poco dopo il decollo per cause che devono essere accertate, forse una manovra errata o delle condizioni meteo non ottimali. Non è nemmeno escluso che il paracadute fosse difettoso. La vela è stata tagliata dai soccorritori durante le operazioni di recupero ed è sotto sequestro per eventuali accertamenti.

