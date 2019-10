Violazione norme igieniche, panettiere di Roisan condannato Pubblicato: Venerdì, 25 Ottobre 2019 16:49

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il titolare di alcuni panifici e panetterie di Aosta è stato condannato dal gup a pagare 4.000 euro di ammenda per violazioni delle norme igieniche cui sono sottoposte le attività che producono e vendono alimenti.

La condanna fa riferimento agli esiti di un controllo dei Nas effettuato al panificio di Antonio Giorgi situato a Roisan nel mese di febbraio 2018. I carabinieri in quell'occasione avevano trovato alimenti "in cattivo stato di conservazione", sostanze contenenti "pezzi di plastica e residui di altri alimenti" e ingredienti congelati con modalità non corrette. Erano stati anche trovate sostanze alimentari "invase da tignole della farina (farfalle) e da insetti".

redazione