Scialpinista disperso nella zona di Champorcher, in corso le ricerche
Pubblicato: Martedì, 26 Novembre 2019 09:17

AOSTA. Sono in corso le ricerche di uno scialpinista italiano che risulta disperso da sabato scorso nella zona di Champorcher. La protezione civile ha attivato il piano di ricerca di persone scomparse e oggi il Comitato che si coordina le operazioni si è riunito per fare il punto della situazione decidendo di compiere un sorvolo in elicottero.

L'uomo, un cinquantacinquenne piemontese, sembra fosse diretto verso la Cimetta Rossa (2.500 mt) per una salita in solitaria nella mattinata di sabato. Di lui non si sono più avute notizie e la famiglia ieri ha dato l'allarme.

L'itinerario di salita alla Cimetta rossa copre un tratto lungo delle piste da sci che in questo periodo non sono battute né segnalate poiché gli impianti di risalita sono ancora chiusi. Nella zona si sono inoltre accumulate le abbondanti nevicate degli ultimi giorni. Un sopralluogo compiuto ieri con i gatti delle nevi della Monterosaski ha dato esito negativo.

Marco Camilli

(immagine di repertorio)