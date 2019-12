Si fa sostituire all'esame per la patente, 42enne denunciato Pubblicato: Martedì, 03 Dicembre 2019 10:27

AOSTA. Un uomo di 42 anni è stato denunciato dalla polizia di Aosta per false attestazioni a pubblico ufficiale e uso di atto falso. Per conseguire la patente aveva fatto sostenere l'esame ad un'altra persona.

L'episodio risale a qualche giorno fa. La polizia era intervenuta negli uffici della Motorizzazione per verificare i documenti presentati dai candidati di una sessione di esame per ottenere la licenza di guida. Gli agenti hanno scoperto che uno degli aspiranti automobilisti che doveva sostenere la prova, un cittadino indiano residente in Valle d'Aosta, era stato sostituito da un'altra persona che si è allontanata dalla sede di esame in tutta fretta appena notata la polizia.

Il cittadino indiano, poi rintracciato, ha ammesso di essersi rivolto ad alcuni pakistani per sottoporsi al test al suo posto in cambio di 100 Euro.

