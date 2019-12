Sciatori morti sotto valanga, inquirenti: nessuna responsabilità Pubblicato: Martedì, 03 Dicembre 2019 15:53

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5





LA THUILE. Si svolgeranno domani, 4 dicembre, nella chiesa parrocchiale di San Nicola a La Thuile i funerali del maestro di sci Edoardo Camardella, morto sabato scorso travolto da una valanga sotto Punta Helbronner insieme all'amico trentaduenne Flavio Martini, di Finale Ligure.

La cerimonia sarà celebrata alle ore 14.30. Oggi alle 20.30 sarà recitato il rosario nella cappella di San Francesco.

Degli accertamenti sulla tragedia si è occupato il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves. I risultati sono finiti in un fascicolo modello 45 per fatti che non costituiscono notizia di reato in mano al pm Luca Ceccanti. Non risultano responsabilità a carico di terze persone nel distacco della valanga che ha travolto i due sciatori.

M.C.