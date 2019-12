Tunisino arrestato al Traforo del Monte Bianco Pubblicato: Venerdì, 06 Dicembre 2019 14:12

COURMAYEUR. Un cittadino tunisino di 34 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia di frontiera al Traforo del Monte Bianco.

A carico dell’uomo, controllato mentre viaggiava a bordo di un autobus di linea diretto in Francia, è emersa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta Tribunale Ordinario di Roma per reati contro il patrimonio.

Al termine della procedura di rito il trentaquattrenne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brissogne.

