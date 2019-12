Cade con l'auto nel torrente Marmore, salvo Pubblicato: Lunedì, 09 Dicembre 2019 11:39

VALTOURNENCHE. Esce di strada mentre percorre un ponte e finisce con l'auto nell'acqua freddissima del torrente Marmore. L'incidente, avvenuto la scorsa notte a Cervinia, ha avuto fortunatamente un esito positivo.

Protagonista della disavventura è un ragazzo ventenne residente in Lombardia che è uscito di strada ed è finito con l'automobile nel torrente alle 3 di notte. Nonostante lo choc e la paura per la situazione il giovane è riuscito a mettersi in contatto con il 112 per chiedere aiuto. Trascorsa circa un'ora i militari della compagnia di Châillon / Saint-Vincent lo hanno individuato e aiutato a mettersi in salvo.

Il ragazzo è stato preso in carico dai sanitari del 118 e portato in ambulanza in ospedale per verificare il suo stato di salute.

M.C.

