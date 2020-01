Sette ragazzi denunciati per rissa dalla polizia di Aosta Pubblicato: Venerdì, 24 Gennaio 2020 13:18

AOSTA. Hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni i giovani denunciati dalla Squadra mobile di Aosta per una rissa avvenuta nel pomeriggio dello scorso 10 gennaio.

All'origine della violenta lite - riferisce la Questura - ci sarebbero alcuni apprezzamenti rivolti ad una ragazza. Gli animi si sono velocemente riscaldati e dalle parole si è passati alle mani. Qualcuno ha poi segnalato al 112 ciò che stava accadendo e poco dopo sul posto è intervenuta una pattuglia per sedare l'aggressione e procedere con i primi accertamenti, seguiti da altre indagini per accertare per precisione le diverse responsabilità.

I soggetti identificati dalla polizia e ritenuti responsabili della violenta lite sono sette, tutti deferiti per rissa.

M.C.