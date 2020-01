Il Soccorso alpino recupera tre alpinisti bloccati sul Monte Bianco



COURMAYEUR. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto oggi pomeriggio per recuperare tre alpinisti francesi bloccati sul massiccio del Monte Bianco, in una zona a monte del ghiacciaio di Toula. Il gruppo è rimasto fermo a quota 3.300 metri a causa di un incidente lungo il Canale dei Tedeschi: uno dei tre ha perso l'attrezzatura a causa di una caduta che non ha provocato ferite o traumi. La squadra di soccorso - riferisce la CUS - ha dovuto procedere via terra perché l'uso dell'elicottero era reso impossibile dalle condizioni meteo e dalla scarsa visibilità in quota. Alternando tecniche alpinistiche all'uso degli sci, i soccorritori hanno trovato e recuperato l'attrezzatura dell'alpinista e lo hanno raggiunto. L'uomo era insieme ad un compagno e ad un'altra alpinista che ha preferito attendere l'arrivo dei soccorsi anziché proseguire la discesa. I tre sono stati riportati a valle. Sono in buone condizioni di salute. M.C.