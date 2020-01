Ventiseienne sorpreso con cocaina: arrestato



E' accusato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio AOSTA. Un ventiseienne senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un normale servizio di perlustrazione il giovane, Erion Cela, cittadino albanese, è stato trovato in possesso di cinque involucri contenti cocaina per un peso complessivo di circa quattro grammi. A far scattare la perquisizione personale è stato il suo comportamento agitato e preoccupato che ha subito insospettito i militari. Ora sono in corso ulteriori indagini da parte del Nucleo operativo radiomobile di Aosta. M.C.