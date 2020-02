Sorpresa a rubare in un bar, finisce in arresto per rapina



Aveva rubato un po' di contanti e delle bibite

AOSTA. È di circa 80 euro in contanti e qualche bibita il bottino di una rapina compiuta nella notte di ieri, 2 febbraio, ai danni di un bar del centro di Aosta. In arresto è finita M.N., 22 anni, domiciliata nel capoluogo valdostano. La ragazza - riferisce la Questura - aveva forzato l'ingresso posteriore del bar e si era messa a rovistare nel locale, ma è stata sorpresa dalla proprietaria arrivata insieme ad un amico. La giovane ha provato a scappare colpendo la titolare e l'altro uomo ed è stata fermata subito dopo dagli agenti delle Volanti e arrestata in flagranza di reato. Per lei si sono aperte le porte del carcere di Brissogne. Le due vittime dell’aggressione hanno riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni. M.C.