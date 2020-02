Incidente stradale ad Antey-Saint-André, ferito un settantenne



Ha perso il controllo dell'auto sulla strada regionale n. 46 AOSTA. Un uomo di 70 anni è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale regionale U. Parini di Aosta dopo un incidente stradale autonomo avvenuto ieri, domenica, sulla strada regionale n. 46 nel comune di Antey-Saint-André. Il settantenne era alla guida del veicolo che, per cause in via di accertamento, ha impattato a bordo strada. Sul posto, insieme al personale del 118, anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona a causa della perdita di carburante dall'auto. M.C.